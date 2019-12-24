Дочь Кузьмы вышла замуж и показала новые фото со свадьбы

Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве и учится в медуниверситете имени А. Богомольца

Единственная дочь погибшего пять лет назад в ДТП музыканта Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж.

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Она поделилась новыми фото на своей странице в Instagram. Она показала нежный декор в ресторане в день торжества и несколько снимков с мужем.

"Это было невероятно красиво", - написала Барбара.

Как сообщал УНИАН, в браке Андрея и Светланы Кузьменко Бабийчук родилась единственная дочь, которой дали необычное имя - Мария-Барбара. Андрей Кузьменко ласково называл девочку Басей.

Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца, хочет стать дерматологом.

Когда отца не стало, девушке было 17 лет. Ей пришлось нелегко, родные даже обращались к специалистам.

Напомним, избранником Марии-Барбары стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. Очевидно, пара познакомилась именно во время учебы.