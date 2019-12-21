Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (фото)

Единственная дочь музыканта учится на медика.

Дочь известного музыканта Андрея Кузьменко (Скрябина), который трагически погиб в ДТП 2015 году, вышла замуж.

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Об этом сообщается на официальной странице "Светской жизни" в Instagram.

"Дочка Кузьмы Барбара вышла замуж! Наши поздравления паре будущих врачей", - указано под фото супругов с Катей Осадчей.

Отметим, молодожены обручились в одном из документ-сервисов "Готово".

Так же фотографией со свадьбы поделился на своей странице в Instagram украинский певец DZIDZIO. На фото артист позирует вместе с молодыми.

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую ​​хорошую новую семью", - написал DZIDZIO.

Избранником Марии-Барбары стал молодой человек Виктор Тур. Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. Очевидно, пара познакомилась именно во время учебы.

Как сообщал УНИАН, в браке Андрея и Светланы Кузьменко Бабийчук родилась единственная дочь, которой дали необычное имя - Мария-Барбара. Андрей Кузьменко ласково называл девочку Басей.

Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца, хочет стать дерматологом.

Когда отца не стало, девушке было 17 лет. Ей пришлось нелегко, родные даже обращались к специалистам.

Как сообщал УНИАН, Андрей Кузьменко трагически погиб рано утром 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, Кузьма погиб на месте.