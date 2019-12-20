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Тина Кароль вышла в свет в платье с декольте до пупка (фото)

13:23, 20 декабря 2019
Звезды
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Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol

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34-летняя артистка блистала на мероприятии: на ней было роскошное черное платье с декольте до пупка и высоким разрезом до середины бедра. На ногах у Кароль стильные черные босоножки.

Дополнила эффектный "лук" Тина фирменной красной помадой и распущенными волнистыми волосами. 

instagram.com/tina_karol

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева позировала в шикарном белом платье.

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Теги: #фото#Тина Кароль