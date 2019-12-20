Тина Кароль вышла в свет в платье с декольте до пупка (фото)

Поп-дива представила парфюм под названием Tina by Tina Karol.

Тина Кароль поделилась в Instagram серией фото с презентации собственного парфюма под названием Tina by Tina Karol.

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34-летняя артистка блистала на мероприятии: на ней было роскошное черное платье с декольте до пупка и высоким разрезом до середины бедра. На ногах у Кароль стильные черные босоножки.

Дополнила эффектный "лук" Тина фирменной красной помадой и распущенными волнистыми волосами.

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева позировала в шикарном белом платье.