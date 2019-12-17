Тина Кароль завела сеть соблазнительным фото
09:12, 17 декабря 2019Звезды
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Исполнительница не перестает удивлять сеть смелыми "луками".
Кароль показала свои прелести / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась снимком из соблазнительной фотосессии. В кадре она позировала в мини-платье и черных колготках.
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Артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram. На снимке Тина похвасталась длинными стройными ножками.
Как можно увидеть, Кароль позирует на полу и опирается о стул. Она одета в черное коротенькое платье и демонстрирует голые ножки. Кроме того, кажется, что поп-звезда без трусиков, на что обратили внимание и пользователи сети.
Ранее Тина Кароль и Юлия Санина выпустили клип на песню "Вільна", которая станет саундтреком к украинскому фильму.
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