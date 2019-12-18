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Экс-"виагра" похвасталась 27-летним любовником (фото)

15:07, 18 декабря 2019
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Любовнику Седоковой 27 лет / instagram.com/annasedokova

Опальная 37-летняя украинская певица Анна Седокова больше не скрывает роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой и активно постит фото и видео с ним.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместный снимок с парнем. На нем она позирует в блестящем красном полупрозрачном платье с внушительным декольте. Янис предстал в образе total black.

как сообщалось, сбежавшая в Россию украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова 16 декабря отпраздновала свой 37-й день рождения и опубликовала пикантное фото.

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Теги: #фото#Анна Седокова