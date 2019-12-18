У онкобольной Заворотнюк сделали заявление (фото)

О состоянии Заворотнюк, борющейся с раком, доподлинно ничего не известно, поэтому ее близкие подвергаются давлению общества и слежке со стороны СМИ.

Родные больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неоднократно обращались к поклонникам и журналистам с просьбой не преследовать звезду сериала "Моя прекрасная няня".

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Но находятся журналисты, которые продолжают следить за больной актрисой в надежде заполучить ценную информацию. Об этом семья артистки сообщила в группе "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

Так, на странице поддержки актрисы появились фото мужчин-папарацци, которые преследуют кинозвезду и предлагают врачам деньги за информацию о ней. Родные Анастасии Заворотнюк в связи с этим сделали гневное обращение.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко", — выразили возмущение родственники актрисы.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.