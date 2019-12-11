Публичное извинение Тимберлейка за флирт с другой женщиной инициировала его жена - СМИ

Артист хотел уладить ситуацию как можно быстрее.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, который попросил прощения у супруги Джессики Бил за нежности с другой, поговаривают, сделал это он не по собственной воле.

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Как пишут иностранные СМИ, публично покаяться артиста заставила именно жена. Мол, Джессика настойчиво попросила Джастина опубликовать извинения на странице в Instagram, передает ТСН.

"Джессика призвала Джастина опубликовать это заявление в Instagram, потому что она была смущена его поведением и хотела, чтобы он взял на себя ответственность", - сказал инсайдер изданию US Tuesday.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Джастина Тимберлейка в нетрезвом состоянии застали за нежностями с коллегой по ленте "Палмер" Алишей Вейнрайт. Артисты держались за руки и флиртовали. Позже в фотоблоге Тимберлейк публично прокомментировал инцидент.