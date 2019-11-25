В Сеть выложили фото Джастина Тимберлейка с вероятной любовницей

В Сети убеждены, что обнародованные видео и фото подтверждают факт измены Тимберлейка.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала после того, как в Сети были опубликованы фото его «измены». Читайте такжеФильмы 2020: самые ожидаемые кинопремьеры будущего года (видео)

В частности, накануне таблоид The Sun обнародовал фото и видео, на которых 38-летний артист запечатлен в компании 30-летней актрисы Алиши Уэйнрайт, передает НВ. Кадры, на которых они держатся за руки, а Уэйнрайт нежно поглаживает колено Тимберлейка, были сделаны в Новом Орлеане, где сейчас проходят съемки фильма Палмер (Palmer), в котором они играют главные роли.

Тем временем инсайдеры из окружения вероятных любовников отрицают их роман, а также утверждают, что на вечеринке, где были сделаны фото, также присутствовали другие коллеги звезд со съемок в новом фильме.

«На этом балконе была целая компания и ничего особенного там не происходило. Джастин снимается в фильме Палмер вместе с ней, там было много людей - члены съемочной команды и друзья. Ничего особенного не происходило», - цитирует слова инсайдера американский журнал People.

Впрочем, в Сети убеждены, что обнародованные видео и фото подтверждают факт измены Тимберлейка, который ранее считался образцовым семьянином. Напомним, Тимберлейк женат на актрисе Джессике Бил, свадьба с которой состоялась в октябре 2012 года в Италии. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас.