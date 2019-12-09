Вера Брежнева удивила переменами во внешности (фото)

На новом снимке исполнительница предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.

Популярная украинская певица Вера Брежнева решила поэкспериментировать со своей внешностью и удивила фанатов.

Читайте такжеАни Лорак разозлила фанатов новым фото

На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала фото, на котором предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.

"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!", − отметила поп-звезда.

Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.

Ранее Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.