Вера Брежнева удивила переменами во внешности (фото)
14:11, 09 декабря 2019Звезды
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На новом снимке исполнительница предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.
Брежневу не узнать в новом образе / instagram.com/ververa
Популярная украинская певица Вера Брежнева решила поэкспериментировать со своей внешностью и удивила фанатов.
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На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала фото, на котором предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос - рыжим.
"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения!", − отметила поп-звезда.
Поклонники Брежневой тут же принялись обсуждать новый имидж певицы, многим пришлись по душе такие изменения во внешности певицы.
Ранее Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.
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