Анну Седокову сравнили со Снегурочкой на новом фото

По словам Седоковой, в таком наряде она чувствует себя сексуальной.

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова покорила сеть, показав кадр в белом образе.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует на улице, сидя на корточках на снегу. Одета поп-звезда в белый комбинезон, в нем она напоминает Снегурочку.

По словам Седоковой, в таком наряде она чувствует себя сексуальной. На фото она распустила волосы, видно, что она загорела после отпуска.

"Современная Снегурочка", "Шикарная", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть новым ярким снимком.