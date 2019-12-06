Анну Седокову сравнили со Снегурочкой на новом фото
13:56, 06 декабря 2019Звезды
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По словам Седоковой, в таком наряде она чувствует себя сексуальной.
Седокова показала зимний "лук" / instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова покорила сеть, показав кадр в белом образе.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует на улице, сидя на корточках на снегу. Одета поп-звезда в белый комбинезон, в нем она напоминает Снегурочку.
По словам Седоковой, в таком наряде она чувствует себя сексуальной. На фото она распустила волосы, видно, что она загорела после отпуска.
"Современная Снегурочка", "Шикарная", "Красотка", - пишут в комментариях.
Ранее украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть новым ярким снимком.
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