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Настя Каменских "взорвала" Instagram пышной грудью (фото)

09:34, 14 ноября 2019
Звезды
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Каменских показала свои прелести / instagram/kamenskux

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В этот раз звезда позировала в ярком желтом платье с корсетом и очень глубоким декольте, подчеркнувшем роскошную грудь артистки. Фото Настя опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке видно, что Каменских сильно загорела. Образ дополнила пышная шевелюра и золотые украшения.

Многие фаны восхищены новым образом певицы: "Богиня", "Красавица", "Красавица, королева".

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.

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Теги: #фото#Настя Каменских