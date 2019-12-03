Известный российский певец высказался о болезни Заворотнюк

Артист считает, что родные Заворотнюк правильно делают, скрывая все подробности о состоянии "прекрасной няни".

Известный российский певец, солист группы "Дюна" Виктор Рыбин, который вместе с женой Натальей Сенчуковой побороли рак, заговорил о болезни актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

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"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело", - сказал он в комментарии Дни.ру.

"Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок", - добавил Рыбин.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.