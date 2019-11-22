У онкобольной Заворотнюк отреагировали на слухи о ее смерти

Также семья актрисы прокомментировала слухи о том, что ее муж Петр Чернышев давно хочет развода.

Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали новые слухи о ее смерти.

Переписку с такой информацией семье "прекрасной няни" прислала журналистка, а той в свою очередь рассказала знакомая. Она утверждала, что один из сотрудников больницы, где лечится артистка, рассказал о смерти Заворотнюк, передает "КП".

Семья актрисы эту информацию опровергла и теперь пытается найти медперсонал, который шпионит за звездой сериала "Моя прекрасная няня" и, кроме того, разглашает конфиденциальную информацию.

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"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости", - отметили близкие Заворотнюк.

Также семья актрисы прокомментировала слухи о том, что ее муж Петр Чернышев давно хочет развода, но не может пока уйти из-за ее болезни.

"Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе", - сообщили родные актрисы.

Они также подчеркнули, что друзья их семьи не могут распространять такие слухи.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.