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"Между вами химия": известный композитор намекнул на роман Лорак и Лазарева (фото)

10:40, 02 декабря 2019
Звезды
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак. Это уже один из многих совместных снимков популярных звёзд - те много времени проводят в компании друг друга.

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Российский композитор Игорь Крутой в комментариях написал, что между Сергеем и Ани Лорак появилась какая-то химия.

«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - написал Крутой.

К слову, слухи о романе Сергея и Ани Лорак не прекращались даже после того, как Каролина представила свои новые отношения - с саундпродюсером Егором Глебом.

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Теги: #Ани Лорак#Сергей Лазарев