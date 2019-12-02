"Между вами химия": известный композитор намекнул на роман Лорак и Лазарева (фото)
10:40, 02 декабря 2019Звезды
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Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак.
Хорошего вечера... 😉 #СергейЛазарев #АниЛорак
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак. Это уже один из многих совместных снимков популярных звёзд - те много времени проводят в компании друг друга.
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Российский композитор Игорь Крутой в комментариях написал, что между Сергеем и Ани Лорак появилась какая-то химия.
«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - написал Крутой.
К слову, слухи о романе Сергея и Ани Лорак не прекращались даже после того, как Каролина представила свои новые отношения - с саундпродюсером Егором Глебом.
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