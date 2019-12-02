"Между вами химия": известный композитор намекнул на роман Лорак и Лазарева (фото)

Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак.

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак. Это уже один из многих совместных снимков популярных звёзд - те много времени проводят в компании друг друга.

Читайте такжеНастя Каменских пришла без белья на церемонию M1 Music Awards-2019 (фото)

Российский композитор Игорь Крутой в комментариях написал, что между Сергеем и Ани Лорак появилась какая-то химия.

«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - написал Крутой.

К слову, слухи о романе Сергея и Ани Лорак не прекращались даже после того, как Каролина представила свои новые отношения - с саундпродюсером Егором Глебом.