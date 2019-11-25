В Южной Корее нашли мертвой еще одну популярную певицу (видео)

Причину смерти до сих пор выясняет полиция.

В Южной Корее за месяц нашли мертвой уже вторую популярную певицу. 28-летнюю Гу Хара обнаружила полиция в собственном доме в Сеуле.

Читайте такжеВ мексиканском отеле нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что девушка не только пела в популярной поп-группе, но и снималась в кино.

Сейчас фанаты прощаются с любимой артисткой. Причину смерти до сих пор выясняет полиция. Но в прессу попала информация, что ее шантажировал бывший парень, а неделю назад знаменитость госпитализировали за попытку совершить суицид.

Для Южной Кореи самоубийства среди звезд не являются диковинкой. Она входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицидов. Только в этом октябре ушла из жизни другая корейская певица Солли, которой было 25 лет. Среди главных причин такого поведения людей называют депрессию, бедность и давление консервативного общества.