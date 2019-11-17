"Не нарадуюсь": дочь онкобольной Заворотнюк показала радостное фото

Анна Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала новый пост в соцсетях.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Анна прервала молчание в социальных сетях.

Девушка впервые за долгое время опубликовала в Instagram новое фото, сообщает "Обозреватель".

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Анна Заворотнюк, в частности, похвасталась, что сходила в салон красоты и показала фотографию нового маникюра.

"Просто не нарадуюсь своим маникюром", - коротко подписала она.

Напомним, в начале осени 2019 СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк и госпитализацию актрисы.

Недавно участник одного из сезонов российского проекта "Ледниковый период", который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности рассказал, что актриса не при смерти и продолжает лечение.