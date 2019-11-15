"Перечпок*л не одну": порноактриса обвинила известного певца в попытке изнасилования

По словам Ангелины Дорошенковой, после отказа в сексе певец начал рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил.

Бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова в ходе шоу «Прямой эфир» обвинила бывшего участника группы «Кар-Мэн» Богдана Титомира в попытке изнасилования.

Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

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По словам 25-летней девушки, в квартире у общих друзей артист начал домогаться ее. Она заявила, что после отказа в сексе певец начал рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил.

«Мне уже поступали угрозы, мне страшно, и я не могу находиться в Москве», - добавила она. После инцидента Дорошенкова якобы скрывалась от «сумасшедшего деда» в Сочи.

В свою очередь Титомир отрицал все обвинения и рассказал, что познакомился с Дорошенковой три года назад.

«Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время перечпокал не одну порнозвезду. Тогда мне было это достаточно интересно», - объяснил он.

В конце программы артисту предложили пройти проверку на детекторе лжи. Результаты показали, что у певца и порноактрисы действительно произошел конфликт, однако избиения и попытки изнасилования не было.

Как сообщал УНИАН, известная американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в 15-летнем возрасте стала жертвой изнасилования по согласию собственной матери.