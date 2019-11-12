Российский продюсер сделал новое заявление об онкобольной Заворотнюк

По словам российского продюсера, он говорил с врачом Заворотнюк.

Российский продюсер Андрей Разин в Instagram сделал новое заявление о состоянии здоровья онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Очень жаль, что единственным источником для СМИ являюсь я как человек, который контактировал с врачом Насти, но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя как можно быстрее вышла из этого состояния", - написал он.

"Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису. А упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком. Да это и не важно. Главное, чтобы она поправилась и была здорова", - добавил Разин.

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Напомним, ранее Разин сообщил некоторые подробности о состоянии онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. "Очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются", - заявил Разин в соцсети.

По его словам, "Насте становится лучше" и "она, вроде бы, идет на поправку". Разин отметил, что прежние источники информации по данной теме более не предоставляют информации, однако ему действительно поступили сведения, что артистке стало лучше.

В свою очередь, родные больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк с иронией отреагировала на заявление продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о том, что Заворотнюк стало лучше. Сообщение появилось на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

В нем говорится, что Заворотнюк даже не знакома с Разиным. "Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в сообщении.