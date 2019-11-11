Появились новые подробности о состоянии "прекрасной няни" Заворотнюк

По словам российского продюсера, артистке стало лучше.

Российский продюсер Андрей Разин сообщил некоторые подробности о состоянии онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются", - заявил Разин в соцсети.

По его словам, "Насте становится лучше" и "она, вроде бы, идет на поправку".

Разин отметил, что прежние источники информации по данной теме более не предоставляют информации, однако ему действительно поступили сведения, что артистке стало лучше.

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В свою очередь, родные больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк с иронией отреагировала на заявление продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о том, что Заворотнюк стало лучше.

Сообщение появилось на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram. В нем говорится, что Заворотнюк даже не знакома с Разиным.

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в сообщении.

"Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – добавили на странице.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.