Семейные посиделки: напудренная Ким Кардашьян выложила фото с племянницами
13:12, 09 ноября 2019Звезды
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На фото в Instagram засветились известные родственники Ким.
Одной из племянниц Ким исполнилось 3 года / instagram.com/kimkardashian
Американская модель Ким Кардашьян собрала своих детей вместе с племянницами и опубликовала в пятницу душевные фото в Insta Stories.
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39-летняя икона реалити-шоу праздновала день рождения своей племянницы Дрим Кардашьян, которой в воскресенье исполнилось 3 года.
На заднем фоне одного из фото заметно отца Дрим – Роба Кардашьяна, на другой фотографии появился 5-месячный малыш вместе с племянницами. На одном из кадров Ким целует именинницу.
instagram.com/kimkardashian
Напомним, Кардашьян в свой 39-й день рождения в очередной раз показала фигуру в стильном наряде.
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