Уилл Смит заснял свою колоноскопию, чтобы собрать подписчиков (видео)

Колоноскопия – метод исследования толстой кишки при помощи специального прибора.

Американский актер Уилл Смит заснял на видео свою первую колоноскопию (метод исследования толстой кишки при помощи специального прибора).

Читайте такжеВышел новый тизер "Аладдина" с Уиллом Смитом в роли Джина - сеть разочарована (видео)Соответствующий ролик он опубликовал у себя в Instagram.

«Мне сказали, что у меня не будет 50 миллионов подписчиков в Instagram, если я не покажу свою задницу», – написал он.

Полное видео процедуры Смит опубликовал на своем YouTube-канале. На данный момент количество просмотров ролика уже переварило за 1 миллион.

Как ранее сообщал УНИАН, Уилл Смит на 50-летие совершил экстремальный прыжок в ущелье с вертолета.