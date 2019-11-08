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Уилл Смит заснял свою колоноскопию, чтобы собрать подписчиков (видео)

15:52, 08 ноября 2019
Звезды
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Полное видео процедуры Смит опубликовал на своем YouTube-канале / Gettyimages.ru

Американский актер Уилл Смит заснял на видео свою первую колоноскопию (метод исследования толстой кишки при помощи специального прибора).

Читайте такжеВышел новый тизер "Аладдина" с Уиллом Смитом в роли Джина - сеть разочарована (видео)Соответствующий ролик он опубликовал у себя в Instagram.

«Мне сказали, что у меня не будет 50 миллионов подписчиков в Instagram, если я не покажу свою задницу», – написал он.

Полное видео процедуры Смит опубликовал на своем YouTube-канале. На данный момент количество просмотров ролика уже переварило за 1 миллион.

Как ранее сообщал УНИАН, Уилл Смит на 50-летие совершил экстремальный прыжок в ущелье с вертолета.

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