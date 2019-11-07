В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось фото с мужем
16:28, 07 ноября 2019Звезды
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Когда именно был сделан снимок, неизвестно.
Заворотнюк борется с раком / instagram.com/a_zavorotnyuk
В Instagram-аккаунте онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Впервые за три недели на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" появился пост. На снимке Заворотнюк и ее муж улыбаются и позируют в обнимку на фоне новогодней елки. Когда именно было сделано фото, неизвестно.
Напомним, 1 ноября сообщалось, что Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни Заворотнюк, но комментировать состояние своей супруги не стал.
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