В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось фото с мужем

Когда именно был сделан снимок, неизвестно.

В Instagram-аккаунте онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

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Впервые за три недели на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" появился пост. На снимке Заворотнюк и ее муж улыбаются и позируют в обнимку на фоне новогодней елки. Когда именно было сделано фото, неизвестно.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни Заворотнюк, но комментировать состояние своей супруги не стал.