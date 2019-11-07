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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось фото с мужем

16:28, 07 ноября 2019
Звезды
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Заворотнюк борется с раком / instagram.com/a_zavorotnyuk

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Впервые за три недели на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" появился пост. На снимке Заворотнюк и ее муж улыбаются и позируют в обнимку на фоне новогодней елки. Когда именно было сделано фото, неизвестно.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни Заворотнюк, но комментировать состояние своей супруги не стал.

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Теги: #фото#Анастасия Заворотнюк