Муж онкобольной Заворотнюк впервые вышел к журналистам (фото)

Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга, а ее родственники избегают общения с прессой.

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед.

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Это произошло 31 октября в Санкт-Петербурге, передает ABN News. В СК «Юбилейный» состоялась премьера шоу «Руслан и Людмила», где Чернышев исполняет главную мужскую роль, а его партнершей выступает экс-фигуристка Татьяна Навка.

Однако поговорить с ним репортеры не успели: Чернышев быстро сфотографировался с коллективом и буквально сбежал – спортсмен уходил по льду.

Вопросы начали задавать Навке, которая лаконично на все ответила: "В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо".

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.