Родные онкобольной Заворотнюк прервали молчание в сети (фото)

У актрисы говорят, что не объявляли о сборе средств в ее поддержку.

Родные больной раком Анастасии Заворотнюк неожиданно прервали молчание в сети.

Об этом сообщается в аккаунте "Поддержка Заворотнюк" в Instagram, созданном близкими звезды сериала "Моя прекрасная няня".

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"У Татьяны (Навки, - УНИАН.) и Петра (Чернышова, мужа Заворотнюк, - УНИАН.) сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!", - говорится в сообщении родных актрисы.

"Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", - подчеркнули у Заворотнюк.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.