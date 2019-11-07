Родные онкобольной Заворотнюк прервали молчание в сети (фото)
Родные больной раком Анастасии Заворотнюк неожиданно прервали молчание в сети.
Об этом сообщается в аккаунте "Поддержка Заворотнюк" в Instagram, созданном близкими звезды сериала "Моя прекрасная няня".
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"У Татьяны (Навки, - УНИАН.) и Петра (Чернышова, мужа Заворотнюк, - УНИАН.) сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!", - говорится в сообщении родных актрисы.
"Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", - подчеркнули у Заворотнюк.
Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.
Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!
#Repost @a_zavorotnyuk with @make_repost ・・・ У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим! ❤