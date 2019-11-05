Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram и "взорвал" сеть (видео)

Пост актера набрал более 1 миллиона просмотров.

Вслед за Дженнифер Энистон еще одна голливудская звезда появилась в Instagram: в день своего 50-летия в соцсети зарегистрировался Мэттью Макконахи.

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Актер опубликовал свой первый пост. В видео он объяснил, почему наконец-то решил присоединиться к Instagram.

"Это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря... я знаю, что хочу монолога, я не уверен, что хочу диалога... Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу", - сказал Макконахи. Пост актера набрал более 1 миллиона просмотров.

Макконахи известен по фильмам "Море соблазна", "Интерстеллар", "Волк с Уолл-стрит", "Далласский клуб покупателей", "Сахара" и ряду других. Зрители смогут увидеть актера в новом амплуа в фильме Гая Ричи "Джентельмены".

Ранее звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон завела Instagram и взорвала его единственным фото.