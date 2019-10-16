"Друзья" снова вместе: Дженнифер Энистон завела Instagram и взорвала его единственным фото

За 16 часов снимок собрал почти 8 миллионов лайков.

Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.

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В своем первом посте Энистон опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу "Друзья": 55-летней Кортни Кокс, 56-летней Лизой Кудроу, 52-летним Мэттом Лебланом, 50-летним Мэттью Перри и 52-летним Дэвидом Швиммером. Селфи было сделано во время дружеской встречи звезд популярного ситкома.

За 16 часов снимок собрал почти 8 миллионов лайков.

Сама страница Энистон за это время уже собрала 6,2 миллиона подписчиков. Актриса не уточнила, когда сделала фото с «Друзьями», но рассказала, что это было дома у Кортни Кокс.

«Швиммер был в городе, и у нас всех было время, поэтому мы собрались вместе. Боже, мы так сильно смеялись», - сказала она.