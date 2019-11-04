Регина Тодоренко: «Если не забеременею в следующем году, пойду на «Танцы со звездами»

Молодая мама Регина Тодоренко вчера, 3 ноября, приняла участие в 11-м прямом эфире шоу «Танцы со звездами», где была ведущей балкона.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко объявила, что хочет принять участие в следующем сезоне «Танцы со звездами» на «1+1». Но при этом девушка отметила, что ей может помешать вторая беременность.

Молодая мама Регина Тодоренко вчера, 3 ноября, приняла участие в 11-м прямом эфире шоу «Танцы со звездами», где была ведущей балкона.

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Когда во время рекламной паузы ведущий бэкстейджа шоу Александр Попов спросил, хотела бы ли она стать участницей шоу, Регина ответила утвердительно:

«Думаю, в следующем году. Может меня пригласят», — сказала Регина со смехом.

«Почему нет? Это очень крутой проект. Да это сложно, но я люблю сложности. Видели, что я могу? Я прыгала с водопада Виктория, а это 111 метров. Так что и танцы, надеюсь, осилю, если не забеременею», — добавила Тодоренко.

«Если не забеременею, то приеду на «Танцы…», — со смехом повторила Регина. — «Или может даже беременной буду танцевать ча-ча-ча.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов тайно поженились еще минувшей осенью, ограничившись росписью и семейным ужином в ресторане. Пышные свадебные торжества знаменитости отложили на потом из-за беременности телеведущей.

5 декабря 2018 года Регина родила Владу сына, мальчика назвали Михаилом.