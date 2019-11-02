"Стала лидером нашего времени": ди Каприо встретился с Гретой Тунберг (фото)

Ди Каприо заявил, что для него было честью встретиться с Тунберг.

Голливудский актер Леонардо ди Каприо встретился со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.

Совместное фото появилось в Instagram звезды.

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«В истории человечества было несколько раз, когда голоса громко звучали в такие ключевые моменты, но Грета стала лидером нашего времени», – подписал Леонардо фотографию.

При этом актер подчеркнул, что человечество должно действовать таким образом, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой.

«Надеюсь, послание Греты является тревожным сигналом для мировых лидеров того, что время бездействия прошло. Именно благодаря Грете молодые активисты начинают смотреть с оптимизмом в будущее», – заявил ди Каприо.

Как сообщал УНИАН, шведская школьница Грета Тунберг, которая прославилась на весь мир как экологическая активистка, отказалась от премии Северного совета по вопросам окружающей среды. Сумма премии составляет 500 тысяч шведских крон (около 52 тысяч долларов).

В своем Instagram Тунберг заявила, что "климатическое движение больше не требует наград".