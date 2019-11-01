Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни "прекрасной няни"

Все средства, которые будут собраны от показа шоу "Аленький цветочек" 10 ноября, направят в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Российская фигуристка Татьяна Навка в официальном заявлении на сайте компании "Навка шоу" подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологического заболевания.

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"Творческий коллектив компании Navka Show выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все средства, которые будут собраны от показа шоу "Аленький цветочек" 10 ноября, направят в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями.

"Анастасия - светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", — заявила Навка.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.