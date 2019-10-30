Заворотнюк прошла новое обследование, появились его результаты - СМИ

Одно из исследований выявило у Заворотнюк гены, присущие долгожителям.

Родные больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк не теряют веры в ее выздоровление. Отчасти надежду им дают проведенные недавно тесты, которые показали: организм "прекрасной няни" имеет немалый запас жизненных сил.

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Как рассказали КП знакомые семьи, Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев и литос-тест.

Одно из исследований выявило у Заворотнюк гены, присущие долгожителям.

Специалисты поясняют, что это все же еще не повод радоваться. Во-первых, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, в остальном длина жизни человека зависит от внешней среды. Во-вторых, генетический тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.