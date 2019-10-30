"Небольшое отверстие в черепе": появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

По словам знакомого, Заворотнюк понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться.

После двух операций на головном мозге больная раком российская артистка Анастасия Заворотнюк находится в сознании и полностью в адекватном состоянии.

Об этом сообщил знакомый семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня", передает КП.

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"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", - рассказал он.

Родные актрисы не теряют веры в выздоровление Анастасии. Отчасти надежду им дают проведенные недавно тесты, которые показали: организм Заворотнюк имеет немалый запас жизненных сил.

Как сообщалось, недавно дочь Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее семью на фоне слухов о болезни ее мамы.