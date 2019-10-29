СМИ показали фото пустующего дома онкобольной Заворотнюк

Репортеры сфотографировали роскошный особняк звезды.

Российским журналистам удалось выяснить, что в роскошном особняке онкобольной Анастасии Заворотнюк сейчас живет ее мама вместе с дочкой артистки Анной.

Репортеры "Экспресс-газеты" также сняли особняк актрисы. На фотографиях, как пишут СМИ, видно, что в доме стоит детская коляска, в спортзале, похоже, давно никто не занимался, а в целом жилище выглядит запущенным.

Во дворе также есть дорогая иномарка, которую Анастасия якобы подарила своей маме.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.