Российская звезда Comedy Woman снялась полностью обнаженной (фото)

Варнава вновь доказала, что не зря слывет «горячей штучкой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Максимально честна с вами. Ничего не скрываю. #hair @fofastill #makeup @elvirariabtseva_makeup #photo @dvelichko Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 22 Окт 2019 в 7:11 PDT

Российская звезда Comedy Woman Екатерина Варнава снялась полностью обнаженной.

Вчера Варнава вновь доказала, что не зря слывет «горячей штучкой». Она опубликовала в микроблоге откровенные кадры, на которых предстала абсолютно обнаженной. «Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», - иронично подписала она пикантные снимки.

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Одним из первых слова восхищения в адрес телеведущей оставил Тимур Родригез. «Ничего себе! Катюня, ты просто огонь!» - написал исполнитель. Полина Гагарина также поддержала звезду в комментариях: «Ну так разве можно? Взять и обезоружить? Нокаут. Самая красивая». Похвалила фигуру Варнавы и Татьяна Навка, сравнив ее с богиней красоты Афродитой.

Как сообщал УНИАН, ранее российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности.

Напомним, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.