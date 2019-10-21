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Лобода вышла на сцену в кожаном белье (фото)

15:20, 21 октября 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала чересчур откровенный спортивный наряд на одном из своих последних выступлений.

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Снимки размещены в ее аккаунте в Instagram.

Певица вышла на сцену в бюстгальтере и мини-шортах, очень уж смахивающих на комплект кожаного нижнего белья. Поверх этого Светлана накинула прозрачный плащ.

На этом же выступлении певица спустиласьна огромной люстре, будучи в латексной юбке.

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Теги: #певица#Светлана Лобода