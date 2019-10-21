Сын Бекхэма начал встречаться с двойником своей матери - СМИ

Слухи о том, что Бруклин Бекхэм расстался с Ханой Кросс, появились еще несколько месяцев назад.

20-летний сын супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин закрутил роман с двойником своей матери, 27-летней моделью Фиби Торранс.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров, передает ТСН.

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"Пока что они не спешат афишировать свои отношения, но Бруклин и Фиби уже сходили на несколько свиданий", - заявили инсайдеры изданию.

Поклонники семейства Бекхэм обратили внимание на схожесть новой избранницы Бруклина с его звездною матерью.

"Некоторые друзья Бруклина даже подшучивают над ним из-за такого сходства и говорят, что у него Эдипов комплекс, но он не обращает никакого внимания на это", - говорится в сообщении.

Сама Фиби призналась, что в юности подрабатывала тем, что выступала как двойник Виктории Бекхэм.

"Фиби призналась, что работала двойником Виктории в начале своей карьеры. Но никогда не думала, что сможет познакомиться с ней в реальности", - заявили инсайдеры.

Заметим, слухи о том, что Бруклин Бекхэм расстался с Ханой Кросс, появились еще несколько месяцев назад.

Как сообщал УНИАН, в июле Дэвид и Виктория Бекхэмы отпраздновали 20 лет совместной жизни.