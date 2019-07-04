Звездная чета Бекхэмов празднует 20 лет совместной жизни (видео)
20:56, 04 июля 2019Звезды
155 0
Фарфоровая свадьба одной из самых крепких звездных пар.
Дэвид и Виктория Бекхэм / REUTERS
Дэвид и Виктория Бекхэмы празднуют 20 лет совместной жизни.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеЗвездного экс-футболиста Бекхэма разыграла жена (фото)
Фарфоровая свадьба одной из самых крепких звездных пар. Таблоиды охотно писали об изменах футболиста и предрекали паре развод, но мудрость Виктории спасла брак - и об этом в сюжете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter