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Звездная чета Бекхэмов празднует 20 лет совместной жизни (видео)

20:56, 04 июля 2019
Звезды
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Дэвид и Виктория Бекхэм / REUTERS

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Фарфоровая свадьба одной из самых крепких звездных пар. Таблоиды охотно писали об изменах футболиста и предрекали паре развод, но мудрость Виктории спасла брак - и об этом в сюжете.

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Теги: #Бекхэм