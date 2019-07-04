Звездная чета Бекхэмов празднует 20 лет совместной жизни (видео)

Фарфоровая свадьба одной из самых крепких звездных пар.

Дэвид и Виктория Бекхэмы празднуют 20 лет совместной жизни.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Фарфоровая свадьба одной из самых крепких звездных пар. Таблоиды охотно писали об изменах футболиста и предрекали паре развод, но мудрость Виктории спасла брак - и об этом в сюжете.