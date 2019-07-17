Русскоязычные комментаторы превратили Instagram Леди Гаги в чат с медведями и рецептом голубцов

Всё началось с недовольств по поводу того, что актёр Брэдли Купер якобы бросил модель Ирину Шейк и ушел к Леди Гаге.

Русскоязычные пользователи запустили флешмоб в Instagram певицы и актрисы Леди Гаги, наводнив его комментариями на русском языке.

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Как сообщает Tjournal, всё началось с недовольств по поводу того, что актёр Брэдли Купер, по информации таблоидов, бросил модель российского происхождения Ирину Шейк и ушел к певице.

Изначально отдельные русскоязычные пользователи пытались пристыдить или оскорбить за это Леди Гагу. 11 июля Гага опубликовала стандартный рекламный пост косметики, под которым на следующий день в комментариях собрались защитницы Шейк. Подключились также и пользователи, которые просто иронизировали над ситуацией.

Вскоре пользователи отвлеклись от личной жизни звезд и принялись обсуждать всё подряд. Комментарии под последними пятью публикациями Гаги превратились в русскоязычный чат – пользователи начали задавать самые разнообразные вопросы: о получении шенгена, способах ухода за медведями, управлении ядерным реактором, и прочем.

Комментаторы также выкладывают свои анкеты знакомств, призывают подписывать петиции за охранный статус озера Байкал и борьбу со свалками, обсуждают пенсионную реформу в РФ. Многие поражались, что такой незначительный слух смог «объединить» русскоязычных пользователей.

Отмечается, что представители Леди Гаги, которые занимаются ведением аккаунта, вероятно, заметили огромное количество русскоязычных комментариев и попробовали удалить их. Комментаторы обратили на это внимание и начали оставлять ещё больше постов.

16 июля в новый пост Гаги пришли российские знаменитости — комики Гарик Харламов, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, Сергей Жуков из группы «Руки вверх» и актриса Эвелина Блёданс.

К 17 июля под последним постом Гаги набралось почти 200 тысяч комментариев — в десятки раз больше, чем у остальных публикаций.