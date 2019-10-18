Появились фото из больницы, где находится Заворотнюк

Центр имеет несколько классов палат – как более скромных, так и для пациентов с большим достатком.

В сети появились фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где якобы проходит реабилитацию актриса Анастасия Заворотнюк.

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Как пишет "Обозреватель", в клинике есть несколько видов палат — обычные и для состоятельных пациентов.

Фотографии демонстрируют, что в центре есть разнообразные тренажеры, массажные столы и бассейны. Реабилитация онкобольных там проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.