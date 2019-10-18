цей матеріал доступний українською

Появились фото из больницы, где находится Заворотнюк

16:25, 18 октября 2019
Звезды
371 0

В сети появились фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где якобы проходит реабилитацию актриса Анастасия Заворотнюк.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк перенесла две операции - СМИ

Как пишет "Обозреватель", в клинике есть несколько видов палат — обычные и для состоятельных пациентов.

Фотографии демонстрируют, что в центре есть разнообразные тренажеры, массажные столы и бассейны. Реабилитация онкобольных там проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анастасия Заворотнюк