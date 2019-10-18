Лорак впервые прокомментировала свой развод с мужем и отношения с новым бойфрендом

Ани Лорак призналась, что развод с Муратом дался ей очень болезненно и она до последнего надеялась сохранить семью.

В прошлом году стало известно, что спустя 14 лет совместной жизни певицы Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу приняли решение развестись. По неофициальной информации, причиной развода стали регулярные измены мужчины. Сама Ани долгое время отказывалась от комментариев, и лишь сейчас, спустя год после расставания, впервые заговорила об этом.

Читайте такжеАни Лорак показала фото с 26-летним любовником

Как пишет Viva, в новом интервью для журнала ОК! артистка призналась, что развод дался ей очень тяжело:

"Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия: это больно, это грустно, это... разочарование. Да, ты чувствуешь разочарование ... в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все наладится. Ведь многие семьи так живут", — заметила Каролина.

Рассказала Ани и о своих отношениях с молодым продюсером Егором Глебом. Так, артистка отметила, что все началось с простого общения: "Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь — в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины", — призналась Лорак.

Так, вскоре певица заметила, что дружба перерастает в симпатию:

"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего безумия, своих личных отношений, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку. Мы во многом похожи, единственное — я публичный человек, а он — нет, он очень закрыт, пытается нигде со мной особо не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем классную музыку, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить", — рассказала о своем счастье Каролина.

Впрочем, выходить замуж за молодого возлюбленного Ани не собирается. И виной всему — разочарование в институте брака:

"Я не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом. Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть. И у него такие же мысли", — рассказала певица.