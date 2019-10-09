У Заворотнюк "закрыли рот" СМИ в ответ на вопрос о выписке артистки

Лечение актрисы планируется в другом месте.

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов и ее пиар-директор Марина Потапова отказываются комментировать информацию о выписке актрисы.

По данным телеграмм-канала Mash, звезда тайно покинула медклинику «Европейский медицинский центр», где она проходила лечение в последний месяц.

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Актрису выписали несколько дней назад, однако она все еще находится в тяжелом состоянии, уточняет Mash. Лечение актрисы планируется в другом месте.

Христов, отвечая на вопрос журналиста, может ли он подтвердить эту информацию, отказался что-либо комментировать. «По Насте. Нет, без комментариев», - сказал он.

Кроме того, СМИ попытались получить информацию о состоянии знаменитости у ее пиар-директора Марины Потаповой, однако реакция на вопрос была аналогичной. «Не комментирую», — ответила Потапова.

О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября. Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.