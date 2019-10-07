Мужа Брежневой заподозрили в изменах (видео)

Вера Брежнева и Константин Меладзе пришли на выступление музыканта Rozhden.

Несколько дней поклонники обсуждают возможный разлад в семье 37-летней Веры Брежневой и 56-летнего Константина Меладзе.

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Сначала певица удалила все фотографии с возлюбленным из социальных сетей, а потом продюсера обвинили в тайном романе с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег, передает "СтарХит".

Представители звезд сразу опровергли домыслы, но слухи о проблемах в семье композитора и его музы продолжали распространяться.

6 октября Вера и Константин посетили московский клуб RED, где прошел концерт популярного украинского исполнителя Rozhden. Супруги отдыхали в VIP-зоне вместе с друзьями и, судя по видео, опубликованному Брежневой, ни о какой ссоре между ними речь не идет.

Чуть ранее артистка поделилась еще одним семейным снимком: на нем Меладзе обнимает супругу, которая прикрывает лицо рукой. К слову, Вера не стала игнорировать слухи о романе мужа с Герцег. Она посмеялась над домыслами в ироничном посте.

"Восхищаюсь способностями мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво", — написала Брежнева.

Напомним, что Вера на протяжении десяти лет была любовницей Константина Меладзе. Звезды скрывали свою связь, но в итоге продюсер все-таки развелся с супругой Яной и тайно женился на Брежневой в 2015 году. Скромная церемония прошла в Италии, присутствовали на ней только близкие друзья. При этом сама артистка не любит комментировать ранний этап отношений с избранником.