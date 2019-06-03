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В сети появилось фото якобы Константина Меладзе, целующего грудь блондинке - СМИ

08:04, 03 июня 2019
Звезды
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Брежнева вышла замуж за Меладзе в 2015 году / фото instagram.com/ververa

В сети появилось фото, на котором видно, как мужчина, похожий на известного продюсера и композитора Константина Меладзе, веселился в баре с неизвестной блондинкой.

На кадрах он улыбался и буквально утыкался носом в грудь девушки. После появившихся снимком поклонники предположили, что в семье продюсера случился кризис, пишет "СтарХит".

Пока ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

На фото якобы запечатлен Меладзе / фото Стархит

К слову, сейчас артистка находится в Калифорнии. В солнечный штат звезда прилетела ради выпускного дочери. На днях 18-летняя Соня, которая родилась в период отношений исполнительницы с украинским бизнесменом Виталием Войченко, закончила школу. 

Напомним, разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе встречаются, ходили несколько лет. В 2014 году продюсер развелся со своей супругой Яной, а в 2015-м тайно женился на Вере. Свадебная церемония проходила без журналистов, в кругу близких людей. 

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Теги: #Меладзе#Вера Брежнева