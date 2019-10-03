Легендарный Том Круз в Одессе присмотрел себе локации для "шпионского экшна" (фото)

О будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре «шпионский экшн».

2 октября в Одесском морском порту американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз ознакомился с потенциальными локациями для съемок «шпионского экшна».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта со ссылкой на 1-го замначальника администрации предприятия Александра Зубика, продюсерская группа Круза в среду посетила пассажирский терминал порта.

Читайте такжеНа "Золотых воротах" появится "голливудская звезда": в киевском метро рассказали детали визита Тома Круза

Гости, в частности, осмотрели локации с видами на грузовые причалы, 22-этажный отель «Одесса», эстакаду порта и Потемкинскую лестницу. Отдельный интерес кинематографистов вызвали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, помещение бывшего торгового центра «Гранд-Европа».

«О будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре «шпионский экшн», - сообщили в порту.

Как отмечается, в процессе согласования своего приезда продюсерская группа обратилась к администрации порта с просьбой обеспечить конфиденциальность визита. Просьба была удовлетворена.

По словам Зубика, приезд в порт всемирно известного актера – сенсация, поэтому удержать новость в секрете невозможно в принципе.

«Однако, на работе гостей это не отразилось никак. Портовики продемонстрировали наивысшую степень деликатности: все остались на рабочих местах. Не было журналистов и толп поклонников, никто не просил сделать селфи. С актером и сопровождающими его лицами общались только представители администрации порта, которые оперативно предоставили нужные консультации и ответили на вопросы», - заявил Зубик.

Представители продюсерской группы выразили благодарность администрации порта за обеспечение комфортных условий работы на морском вокзале, который также рассматривается в качестве потенциальной локаций для съемок будущего фильма.

Как сообщал УНИАН, знаменитый киноактер Том Круз прибыл в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский и Круз встретились в Офисе президента вечером 30 сентября.

Зеленский сообщил Крузу о преимуществах съемок фильмов в Украине, и американский гость заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.

2 октября утром Круз прибыл в Одессу на личном самолете, а потом отправился во Львов.

Справка УНИАН. Том Круз - трехкратный лауреат премии «Золотой глобус» и трехкратный номинант на премию «Оскар». Сыграл в большом количестве кинолент, наиболее известные актерские работы с его участием: «Человек дождя», «Миссия невыполнима», «Магнолия», «Последний самурай», «Операция «Валькирия» и пр.

В Одесском порту снимались известные фильмы, в частности, «Броненосец« Потемкин», «Жажда», «Полосатый рейс», «Берегите женщин», «Легенда о пианисте посреди океана».