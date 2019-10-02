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Том Круз прилетел в Одессу

12:00, 02 октября 2019
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Перед этим Том Круз неплохо провел время в Киеве / УНИАН

Как сообщил УНИАН представитель международного аэропорта «Одесса», самолет актера приземлился в 9.30.

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«Том Круз прибыл на личном самолете – Gulfstream IV, регистрационный номер 808T. Известно, что актер является сертифицированным пилотом. После приземления знаменитость уехала», - сказал представитель аэропорта.

Как сообщал УНИАН, знаменитый киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Они встретились в Офисе президента вечером 30 сентября.

Зеленский сообщил Крузу о преимуществах съемок фильмов в Украине. Американский гость заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.

А так Том Круз провел время в Киеве

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Теги: #актерпогода в Одессе