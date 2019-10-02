В РФ ищут обладательницу фото больной Заворотнюк, угрожают тюрьмой
В России ищут обладательницу фото Анастасии Заворотнюк, которая пыталась анонимно продать журналистам два видео и фото больной актрисы.
Об этом сообщает Главред.
Читайте такжеУ Заворотнюк пообещали, что она выйдет на связь в эфире росТВ
Больница начала проверки сотрудников из-за фото Заворотнюк, а проштрафившимся сотрудникам грозит срок.
"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", - недавно заявила аноним, когда к ней обратились за продажей фото.
Это обусловлено тем, что в больнице началась проверка, и "злоумышленницу" пытаются вычислить. Сотрудники безопасности изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют, кто был уволен в последние дни.
Поняв, что ей может грозить реальный тюремный срок, обладательница фото и видео решила залечь на дно. После сообщения, больше женщина на контакт не выходит.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Позже стало известно, что у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии.