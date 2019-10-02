В РФ ищут обладательницу фото больной Заворотнюк, угрожают тюрьмой

Больница начала проверки сотрудников из-за фото Заворотнюк.

В России ищут обладательницу фото Анастасии Заворотнюк, которая пыталась анонимно продать журналистам два видео и фото больной актрисы.

Об этом сообщает Главред.

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Больница начала проверки сотрудников из-за фото Заворотнюк, а проштрафившимся сотрудникам грозит срок.

"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", - недавно заявила аноним, когда к ней обратились за продажей фото.

Это обусловлено тем, что в больнице началась проверка, и "злоумышленницу" пытаются вычислить. Сотрудники безопасности изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют, кто был уволен в последние дни.

Поняв, что ей может грозить реальный тюремный срок, обладательница фото и видео решила залечь на дно. После сообщения, больше женщина на контакт не выходит.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Позже стало известно, что у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии.