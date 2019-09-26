К онкобольной Заворотнюк привезли годовалую дочь - СМИ

Родные решили, что появление в палате Заворотнюк дочери Милы придаст больной актрисе сил.

Сотрудники клиники, где находится актриса Анастасия Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую дочь Милу.

Правда, что происходило у больничной койки, никто не знает – посторонним вход заказан, передают "Дни.ру".

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Напомним, что дочь родилась у Заворотнюк в результате ЭКО – актрисе уже 48 лет, забеременеть естественным путем не удавалось. Врачи связывают экстракорпоральное оплодотворение с риском развития онкологического заболевания.

Ученые провели исследование, которое показало, что у дам, имевших опыт ЭКО, на 37% выше вероятность возникновения рака. Виновата в этом агрессивная гормональная терапия, которой подвергается женщина, решившаяся на опасную процедуру.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.