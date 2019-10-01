У Заворотнюк пообещали, что она выйдет на связь в эфире росТВ

Концертный директор Заворотнюк заверил, что появление актрисы на ТВ будет анонсировано.

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов, ранее обещавший, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении, сообщил, что конкретной даты ее появления на ТВ пока нет.

Однако он заявил о договоренности с телеканалом об интервью, передает РИА ФАН.

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Ранее Христов говорил, что это должно было произойти до конца сентября. Однако сентябрь подошел к концу, а Заворотнюк так и не появилась ни на одном телеканале, чтобы развеять слухи и домыслы, касающиеся ее здоровья. Христов отказывался комментировать ситуацию. Он ссылался на семью Анастасии, которая якобы запретила рассказывать, что происходит с артисткой.

Концертный директор Заворотнюк, говоря о том, когда она поделится информацией о своем состоянии, заверил, что «это будет анонсировано».

«Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — заявил Христов.

На вопрос журналиста о текущем состоянии здоровья Заворотнюк Христов заявил, что не «комментирует это».

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — сообщил концертный директор.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Позже стало известно, что у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии.