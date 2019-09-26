Ани Лорак представила новую песню "Мы нарушаем" (видео)
12:00, 26 сентября 2019Кино и музыка
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Исполнительница презентовала lyric-видео на песню "Мы нарушаем".
Лорак презентовала песню и анонсировала новый альбом / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак в четверг, 26 сентября, презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".
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Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. "Новый альбом "За мечтой". Дни и ночи, проведенные на студии, написание музыки, текстов, непрерывный поиск желаемого звучания... Я с радостью поделюсь с вами всем, что чувствую, 10 октября. Альбом уже доступен к предзаказу в Apple Music и iTunes", - поделилась Каролина.
"А главное, прямо сейчас вы можете послушать первый сингл "Мы нарушаем" на всех площадках. Это очень знаковая песня, она была написана одной из первых. И теперь она открывает альбом "За мечтой", - добавила Ани Лорак.
Ранее Ани Лорак вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.
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