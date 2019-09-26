Ани Лорак представила новую песню "Мы нарушаем" (видео)

Исполнительница презентовала lyric-видео на песню "Мы нарушаем".

Опальная украинская певица Ани Лорак в четверг, 26 сентября, презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".

Читайте также"Киев?": Ани Лорак заинтриговала новым фото

Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. "Новый альбом "За мечтой". Дни и ночи, проведенные на студии, написание музыки, текстов, непрерывный поиск желаемого звучания... Я с радостью поделюсь с вами всем, что чувствую, 10 октября. Альбом уже доступен к предзаказу в Apple Music и iTunes", - поделилась Каролина.

"А главное, прямо сейчас вы можете послушать первый сингл "Мы нарушаем" на всех площадках. Это очень знаковая песня, она была написана одной из первых. И теперь она открывает альбом "За мечтой", - добавила Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.