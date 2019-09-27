По стопам принцессы Дианы: принц Гарри присоединился к расчистке минных полей в Анголе (фото, видео)

35-летний герцог Сассекский присоединился к организации The HALO Trust, с которой в свое время сотрудничала его мать, принцесса Диана.

Прошло двадцать два года после того, как принцесса Диана вальяжно прогулялась по минному полю в центральной Анголе, и сегодня принц Гарри продолжил работу своей матери по очистке опасных мин во всем мире.

Об этом сообщает People.

Читайте такжеПервый тур с младенцем: принц Гарри с женой и 5-месячным сыном поехали в Африку (фото, видео)

Отмечается, что 35-летний герцог Сассекский присоединился к организации The HALO Trust, с которой в свое время сотрудничала его мать, принцесса Диана. Он вместе с участниками объединения очищал минные поля в Дирико, в Анголе. Их совместная работа была направлена на то, чтобы обеспечить местным свободное передвижение по территории, а также минимизировать угрозу их жизни.

Отметим, что в 1997 году принцесса Диана также посетила один из городов Анголы, Уамбо. Целью ее визита было привлечение внимания к кризису, который постиг местных жителей. Спустя два десятилетия численность населения заметно увеличилось, а район превратился в пригодный к проживанию, в котором появились школы, колледжи и начал развиваться малый бизнес.

Герцоги Сассекские неоднократно демонстрировали фанатам, как важно для них продолжать благотворительные дела принцессы Дианы. Поэтому во время своего тура по Африке принц Гарри и Меган Маркл выполняют свои обязанности, акцентируя внимание на работе принцессы Уэльской, в частности сотрудничают с теми же организациями.

Принц Гарри гордый посещать место, которое было важным для его матери и где она много работала на благо людей.

За 10 дней пребывания в Африке в программе герцогов Сассекских более 30 встреч и немало выходов. На днях они впервые после крестин вышли на публику со своим 5-месячным сыном Арчи Харрисоном.