В королевском дворце новая свадьба: британская принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером (фото)

Британский королевский дворец объявил о помолвке принцессы Йоркской Беатрис.

Внучка королевы Елизаветы II - принцесса Беатрис объявила о своей помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци.

Объявление появилось на официальной странице королевского дворца в Facebook.

Как отмечается, пара обручилась в начале сентября текущего года.

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Дата свадьбы пока не сообщается, но известно, что она состоится в следующем году, вероятно, весной.

«Мы невероятно счастливы поделиться с вами новостью о нашей помолвке. Мы счастливы будем провести эту жизнь вместе и с нетерпением ждем нашей свадьбы», — написали Беатрис и Эдоардо.

Известно, что официальные фотографии обручившихся сделала сестра Беатрис — принцесса Евгения.

Слухи об их романе появились в конце 2018 года, а в марте 2019-го Беатрис и Эдоардо впервые появились на публике вместе, на светском приеме в Портретной галерее в Лондоне. Беатрис и Эдоардо познакомил общий друг на одном из мероприятий, они сразу понравились друг другу и начали встречаться.

34-летний Эдоардо Мопелли Моцци - мультимиллионер и основателем консалтинговой компании Banda. К аристократическому кругу Эдоардо Моцци не принадлежит, хотя является представителем британской элиты. Его отчимом был Кристофер Шейл, лучший друг экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона. От предыдущих отношений у Моцци есть маленький сын.

Напомним, младшая сестра принцессы Беатрис – принцесса Евгения, вышла замуж за Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. Ждем теперь новую королевскую свадьбу.